“Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” chega ao fim na HBO Max

O drama real e intenso de Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente chega ao seu último episódio neste domingo, dia 28, na HBO Max. O desfecho da minissérie promete explodir em intensidade, colocando o protagonista Nando contra a parede, forçado a encarar as verdades que vinha evitando.

Tensão e Luta por Justiça

O final da temporada é ambientado em um cenário de tensão crescente. Com o contrabando da medicação vital interrompido e os recursos para o tratamento cada vez mais escassos, um futuro sombrio se instala para aqueles que dependem do medicamento negligenciado pelo Governo.

É nesse momento crítico que Nando, ao lado de Raul, Lea e Yara, encontra a coragem para transformar a dor em ação. Unidos, eles organizam uma manifestação poderosa, exigindo medidas urgentes para garantir a distribuição legal e gratuita do tratamento no país.

A reação de Nando ganha repercussão nacional, impulsionada pelo aumento das mortes e pela crescente pressão popular. O ato, mais do que político, se torna um gesto de amor e justiça, uma luta para honrar a memória de quem não sobreviveu.