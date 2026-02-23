Março: Confira as estreias do Telecine Premium na TV paga

- Publicidade -

O canal de TV por assinatura Telecine Premium preparou diversas novidades para sua principal sessão de estreias. O bloco “Superestreias” vai ao ar todo sábado, a partir das 22h. Confira abaixo as novidades e comente qual a melhor do mês.

As novidades começam no dia 7 de março com Enterre Seus Mortos. Edgar trabalha recolhendo animais mortos de uma pequena cidade junto com Tomás, um ex-padre. Edgar tem uma relação com sua chefe, Nete e os dois pensam em deixar o lugar. Ao redor deles, o mundo dá sinais de que o dia do juízo se aproxima.

Já no dia 14 de março os assinantes conferem Faster – No Limite da Velocidade. A Max sempre gostou de velocidade. Perante um mundo que lhe vira as costas, um ex-piloto irreverente continua a acreditar — e tem um único objetivo: torná-la na mais rápida de todas.

Sem Deixar Vestígios (Boneyard) é o destaque no dia 21 de março. A história começa quando os restos mortais de 11 mulheres e meninas são descobertos em uma área desértica de Albuquerque, conhecida como “West Mesa”. O Chefe de Polícia Carter (Curtis “50 Cent” Jackson) inicia uma caçada para identificar o assassino em série, contando com a ajuda do experiente agente do FBI Petrovick (Mel Gibson) e do detetive Ortega (Brian Van Holt).

Fechando o mês, o canal exibe no dia 28 de março o longa O Mestre do Crime (Old Guy). Danny Dolinski, um assassino profissional com três décadas de experiência, enfrenta um novo desafio após ser diagnosticado com artrite: ponderar a reforma. Contudo, antes de abandonar esse mundo, tem de cumprir uma tarefa decisiva: treinar Wihlborg, um jovem prodígio do crime. Habituado aos métodos tradicionais e com pouca paciência para novidades, o veterano vê-se obrigado a adaptar-se à abordagem inovadora e impulsiva de Wihlborg. Entre diferenças de estilo e de gerações, ambos terão de encontrar um equilíbrio para completar a missão que marcará a despedida de Danny.

Confira abaixo os trailers: