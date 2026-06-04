Streaming do SBT terá canal 24 horas do clássico “Show do Milhão”

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Os fãs de um dos programas mais emblemáticos da televisão brasileira já podem se preparar para viver uma nostalgia. A plataforma de streaming +SBT anunciou que, a partir do dia 8 de junho, o canal +SBT Raiz mudará oficialmente de nome e de foco, passando a se chamar canal Show do Milhão.

Com a mudança, a grade será preenchida por 24 horas diárias de episódios do game show que parou o Brasil no início dos anos 2000, sob o comando inesquecível de Silvio Santos.

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A alteração no catálogo promete atrair tanto os espectadores nostálgicos quanto uma nova geração de internautas nas redes sociais. O público poderá reviver os momentos de maior tensão do programa, incluindo os famosos bordões que marcaram época, como “Você está certo disso?”, “Posso perguntar?” e as clássicas consultas aos universitários, às cartas e às placas.

O acesso ao canal Show do Milhão continuará totalmente gratuito, bastando baixar o aplicativo do +SBT em smart TVs, celulares ou acessar diretamente pelo navegador.