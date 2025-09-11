“Largados e Pelados Brasil – A Tribo” ganha data de estreia

Publicidade

A savana africana vai testar os limites de dez sobreviventes conhecidos pelo público brasileiro. A primeira versão nacional do spin-off “Largados e Pelados – A Tribo” estreia neste domingo, 14 de setembro, às 22h15, com episódios duplos no Discovery e na HBO Max.

O programa reúne 10 participantes que já superaram o desafio de 21 dias em temporadas anteriores de “Largados e Pelados Brasil”. Agora, eles precisarão enfrentar 30 dias de sobrevivência em grupo na África do Sul, sem comida, água ou roupas. O cenário escolhido é a savana, próximo ao famoso Parque Nacional Kruger, conhecido por suas condições extremas.

Com um total de sete episódios, “Largados e Pelados Brasil – A Tribo” terá novos capítulos liberados semanalmente, sempre aos domingos no mesmo horário, tanto no canal de TV quanto na plataforma de streaming.