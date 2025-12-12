Kate Winslet e Jacinda Ardern estão em programa inédito de Graham Norton

O extravagante comediante irlandês Graham Norton comanda mais um episódio inédito de seu aclamado talk show no canal Film&arts nesta sexta-feira, 12 de dezembro, a partir das 21h (horário de Brasília). O programa, conhecido por seu estilo único de comédia e pelas histórias desequilibradas, traz um elenco de convidados que une o glamour de Hollywood à política internacional.
No décimo episódio da 33ª temporada de The Graham Norton Show, o sofá de convidados estará recheado de estrelas. A vencedora do Oscar Kate Winslet é a atração principal, falando sobre seu novo projeto: o filme natalino Goodbye June, no qual ela estrela e faz sua estreia como diretora.
Junto a ela, estará a ex-Primeira-Ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, que comentará o documentário Prime Minister, que narra seus cinco anos no cargo. A bancada ainda recebe o popular comediante Alan Carr, recente vencedor do reality show Celebrity Traitors, e o apresentador de talk show e podcaster americano Seth Meyers.
Para o número musical, a cantora Cat Burns sobe ao palco para apresentar There’s Just Something about Her, faixa de seu álbum mais recente, How to Be Human.