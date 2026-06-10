Samsung TV Plus lança canal Letterman TV com mais de 1.800 episódios da era clássica da NBC

O Além da Tela está no Threads! Participe das nossas conversas e acompanhe as novidades. Seguir

Publicidade

​Os fãs dos clássicos talk shows norte-americanos ganharam um presente (e é mesmo presente, pois é gratuito). A partir de hoje, o canal Letterman TV chega ao serviço Samsung TV Plus, com conteúdos de mais de 1.800 episódios do aclamado Late Night with David Letterman, originalmente exibido pela NBC.

​O canal estreou no streaming nos EUA em dezembro de 2024, trazendo inicialmente o acervo do The Late Show, fase pertencente à produtora do apresentador, a Worldwide Pants Incorporated. Agora, graças a um acordo com a NBCUniversal Global TV Distribution, a plataforma unifica os arquivos das duas principais fases da carreira de David Letterman. Com isso, o Letterman TV é o único lugar na televisão onde os espectadores podem vivenciar de graça a trajetória completa do homem que se tornou o apresentador mais longevo da história dos late-nights.

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

​O acervo do canal conta com momentos cuidadosamente selecionados de 33 anos de carreira e mais de 6.000 episódios produzidos entre as suas eras na NBC e na CBS, tudo reunido em um único sinal linear, sem a necessidade de assinatura paga.

​Em tom bem-humorado, o próprio David Letterman celebrou a novidade:

Publicidade

​”Não consigo expressar o quão feliz estou por estar nas TVs Samsung. E escutem só, fiquem em seus assentos porque a viagem ainda não acabou — o canal Letterman TV agora inclui o Late Night. Toda a diversão da NBC e de mim mesmo 40 anos atrás. Tá brincando!? A Era de Ouro da televisão!!! (…) Agora há mais motivos para ficar em casa e assistir TV”.

​O Late Show with David Letterman foi o programa responsável por inaugurar a franquia Late Night na NBC e redefiniu os rumos da comédia na televisão americana.

​A chegada desses episódios dará aos fãs antigos e a uma nova geração de telespectadores a oportunidade de acompanhar o início da carreira do apresentador, revivendo entrevistas icônicas com celebridades e quadros clássicos que viraram lenda na cultura pop, como o Stupid Pet Tricks (Truques Estúpidos de Animais de Estimação) e as famosas listas de Top Ten.