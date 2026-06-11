Globoplay lança Modo Copa para a Copa do Mundo 2026

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A Copa do Mundo começa em poucos dias e o Globoplay quer ser o destino principal de quem vai acompanhar o torneio pelo streaming. A plataforma anunciou nesta quinta-feira (11) o lançamento do Modo Copa, funcionalidade que redesenha a experiência do usuário durante o Mundial e já está disponível para ativação.

Quando acionado, o recurso substitui a home convencional por uma página dedicada exclusivamente ao torneio, com jogos ao vivo, melhores momentos e conteúdos especiais em destaque. A configuração é por perfil e por dispositivo, o que significa que um usuário pode ter o Modo Copa ativo no celular sem alterar a experiência de quem divide a conta e prefere novelas. O restante do catálogo (séries, filmes, entretenimento) segue acessível normalmente.

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Baixa Latência e 4K no Cardápio

Além da reformulação visual, o Globoplay aposta em melhorias técnicas concretas. As transmissões do SporTV, da Ge TV e da TV Globo no Globoplay passarão a operar com protocolo de baixa latência, reduzindo o intervalo entre o que acontece em campo e o que chega à tela do torcedor. Na prática, o fantasma do spoiler via WhatsApp fica um pouco menor.

No flanco da qualidade de imagem, os jogos exibidos no SporTV terão transmissão em resolução 4K a 60 quadros por segundo, combinação que resulta em imagens quatro vezes mais nítidas que o Full HD, com movimentos mais fluidos e naturalidade maior nos lances de velocidade.

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Ge TV e os 32 Jogos Gratuitos

Um ponto relevante para quem não é assinante do plano com acesso ao SporTV: a Ge TV exibirá 32 partidas gratuitas no Globoplay, com uma abordagem mais descontraída e voltada ao público jovem. O canal, lançado em 2025, estreia sua primeira Copa e usa o torneio como vitrine.

A Globo também aproveita o momento para dar os primeiros passos com a DTV+ (TV 3.0), que marca seu lançamento oficial no Brasil durante a Copa do Mundo. A tecnologia permite funcionalidades interativas e exibição de conteúdos complementares diretamente na tela da TV aberta, embora, inicialmente, os recursos estejam disponíveis apenas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para usuários com dispositivos compatíveis.

O Que Muda na Prática

Para o assinante do Globoplay, o pacote de Copa se resume a:

Modo Copa ativável por perfil/dispositivo, com home dedicada ao torneio

Transmissões em baixa latência (TV Globo, SporTV e Ge TV)

4K a 60fps nos jogos do SporTV

32 jogos gratuitos via Ge TV

Acesso ao restante do catálogo preservado mesmo com o modo ativo

O anúncio reforça a estratégia da Globo de consolidar o Globoplay como hub central da Copa no streaming, uma batalha que também envolve a CazéTV, que garantiu os 104 jogos de forma gratuita no YouTube, e o SBT, que volta a transmitir o Mundial com 32 jogos em simulcast com o N Sports.

Você vai usar o Modo Copa no Globoplay ou prefere acompanhar o torneio por outra plataforma?