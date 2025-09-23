Jimmy Kimmel Live! volta ao ar na ABC após suspensão

Publicidade

Após dias de debates e incertezas, o programa Jimmy Kimmel Live! retorna à grade da ABC na noite desta terça-feira. A suspensão temporária, decidida pela Disney e pela própria emissora, veio depois que o apresentador fez comentários polêmicos sobre o comportamento da MAGA após morte do ativista conservador Charlie Kirk.

Em um comunicado, a Disney justificou a interrupção do programa como uma forma de “evitar inflamar ainda mais uma situação tensa em um momento emocional para o país“. A decisão foi tomada após a Nexstar Media e a Sinclair, que controlam diversas afiliadas da ABC, ameaçarem não exibir o programa. O caso ganhou ainda mais força com o posicionamento de Brendan Carr, presidente da FCC (Comissão Federal de Comunicações), que sugeriu que as emissoras deveriam tomar medidas para “controlar” Kimmel.

A suspensão, no entanto, gerou reações contrárias na comunidade artística. Mais de 400 celebridades, incluindo nomes como Martin Short e Tom Hanks, assinaram uma carta da União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) condenando a atitude como um ataque à liberdade de expressão.

A volta de Kimmel, aprovada por Bob Iger, CEO da Disney, e Dana Walden, co-presidente da Disney Entertainment, foi baseada no que os executivos consideraram “melhor para a empresa”. Ainda não se sabe se Kimmel irá se desculpar por suas declarações, mas a expectativa é que o apresentador aborde o tema em seu retorno.

A polêmica levanta questões sobre o futuro dos programas de late-night nos Estados Unidos, que se tornaram cada vez mais políticos e têm visto suas audiências tradicionais diminuírem, enquanto o alcance nas redes sociais cresce. O The Late Show with Stephen Colbert, por exemplo, que se tornou um dos mais assistidos ao abordar a política, será cancelado em maio pela Paramount.

O programa será exibido pelo canal americano ABC a partir de 0h35 (horário de Brasília) na madrugada de terça para quarta.