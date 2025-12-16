Janeiro: Confira as principais estreias da HBO na TV paga

- Publicidade -

O canal de TV por assinatura HBO preparou diversas novidades para sua principal sessão de cinema. Todos os sábados, a partir das 22h, uma grande produção será exibida para seus assinantes ao longo do mês de janeiro.

As novidades começam no dia 3 de janeiro com Assassino por acaso. Um assassino quebra o protocolo para ajudar uma mulher desesperada que tenta fugir de seu marido.

No dia 10 de janeiro, o público confere O Palhaço no Milharal. Quinn e o pai se mudam para Kettle Springs em busca de um recomeço, mas acabam se deparando com uma comunidade que enfrenta dificuldades desde que a fábrica de xarope de milho Baypen pegou fogo. Enquanto os moradores brigam entre si, uma figura emerge dos milharais para purificar a cidade, uma vítima de cada vez.

Imaculada é a novidade do dia 17 de janeiro. Cecilia, uma jovem religiosa, se torna freira em um convento isolado na região rural italiana. Após uma gravidez misteriosa, Cecilia é atormentada por forças perversas, enquanto confronta segredos sombrios e horrores do convento.

No dia 24 o canal reexibe A Grande Viagem da Sua Vida. A narrativa imaginativa de dois estranhos e da extraordinária jornada emocional que os conecta.

Invocação do Mal 4: O Último Ritual será reprisado no dia 31 de janeiro. Os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren tentam banir um demônio da casa de uma família.