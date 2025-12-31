Janeiro: BBB 26, Futebol e Novelas Históricas nos canais Globo e Globoplay

O ano de 2026 começa a todo vapor no ecossistema Globo. Com a chegada de janeiro, o Globoplay e os canais TV Globo, Multishow e GNT preparam uma avalanche de conteúdos que vão desde o esperado retorno da “casa mais vigiada do Brasil” até o início das principais competições esportivas.

- Publicidade -

Confira os destaques que você não pode perder:

Big Brother Brasil 26: A Casa de Vidro é Quíntupla!

A 26ª edição do reality estreia oficialmente no dia 12 de janeiro, mas a movimentação começa antes. Este ano, o Globoplay inova com cinco Casas de Vidro espalhadas por São Paulo, Brasília, Salvador, Manaus e Porto Alegre.

- Publicidade -

Experiência Imersiva: Os assinantes terão 12 sinais simultâneos e o novo “Mosaico BBB”, onde será possível escolher qual áudio de câmera acompanhar.

Pós-Reality: O “Bate-Papo BBB” será comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. No Multishow, o “Mesacast” e o “Big Show” (com Ana Clara e Ed Gama) garantem a resenha diária. - Publicidade -

Novelas: Estreias e Grandes Batalhas

Coração Acelerado: A nova novela das sete estreia dia 12 de janeiro na TV Globo, contando a história da cantora Agrado Garcia (Isadora Cruz) em sua busca pelo sucesso.

Batalha de Novelas: O público tem até o dia 6 de janeiro para escolher qual clássico de Benedito Ruy Barbosa deve entrar no catálogo em fevereiro: a versão original de “Renascer” (1993) ou “O Rei do Gado” .

Projetos Resgate e Originalidade: Janeiro traz títulos icônicos como Fera Radical (dia 5), Nina (dia 12), a minissérie JK (dia 19) e Feijão Maravilha (dia 26).

Esportes: O Brasileirão está de volta!

O calendário esportivo de 2026 começa acelerado:

Brasileirão: A primeira rodada acontece a partir de 28 de janeiro .

Futebol Internacional: O Campeonato Saudita retorna dia 3 e o Alemão dia 9 (com Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund).

Vôlei e NFL: O segundo turno das Superligas Masculina e Feminina começa na primeira quinzena, e os emocionantes Playoffs da NFL invadem o sportv2 a partir de 10 de janeiro.

Séries e Documentários Originais

No Globoplay (Streaming):

Quebra de Juramento: A série documental original sobre o escândalo médico estreia dia 8 de janeiro diretamente no Globoplay.

Armadilha do Amor (Novela Turca/Série): Segunda parte disponível a partir de 19 de janeiro.

Maria Madalena (Série): Segunda parte estreia dia 2 de janeiro.

Law & Order: SVU: A 25ª temporada chega no dia 22 de janeiro.

Ela Caminha Sozinha: Série mexicana exclusiva com estreia em 29 de janeiro.

Projetos Resgate, Fragmentos e Originalidade: As séries e novelas históricas como JK , Nina e Fera Radical entram direto no catálogo do streaming.

Fruits Basket (Anime): Estreia dia 12 de janeiro.

Na TV Globo (TV Aberta)

Algumas séries e documentários terão exibição na TV aberta, funcionando muitas vezes como “especiais de janeiro”:

Auto da Compadecida: A Série: Exibição a partir do dia 5 de janeiro.

E.T. de Varginha: Série documental que explora o fenômeno ufológico, com exibição a partir do dia 6 de janeiro.

Nos Canais Pagos (GNT e Gloob)

As séries de variedades e programas de estilo de vida focam nos canais lineares, mas também ficam disponíveis no Globoplay:

Carnaval da Sabrina: Estreia dia 22 de janeiro no GNT (e disponível para não assinantes no Globoplay).

Habla Mesmo: Programa infantojuvenil estreia dia 19 de janeiro no Gloob (também disponível no Globoplay).

Quebra de Juramento (8/1): Série documental impactante sobre o escândalo médico envolvendo o cirurgião João Couto Neto.

Armadilha do Amor (19/1): Estreia da segunda parte da aclamada novela turca.

Fruits Basket (12/1): Para os fãs de anime, a primeira temporada da nova versão deste clássico chega ao streaming.

Quem é Morto Sempre Aparece (24/1): Filme original com Marcus Majella e Augusto Madeira, misturando crime e comédia.

Verão, Cozinha e Carnaval