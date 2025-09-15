ID estreia nova série true crime sobre abuso de poder e segredos sombrios

Publicidade

O canal ID (Investigação Discovery) estreia nesta segunda-feira, 15 de setembro, às 22h10, a nova série de true crime “Lobo em Pele de Cordeiro: Abuso de Poder”. A produção mergulha em casos chocantes onde figuras respeitadas na sociedade abusam de sua posição e escondem segredos que resultam em crimes terríveis.

A série, que terá episódios lançados semanalmente no canal, também já está disponível completa para maratonar na HBO Max. Com seis episódios, a produção explora a fundo como o poder pode corromper e levar pessoas a fazerem coisas inimagináveis para proteger sua imagem e evitar a exposição.

“Lobo em Pele de Cordeiro” traz relatos impactantes e histórias reais que mostram a face sombria de indivíduos que não hesitam em manipular, enganar e até cometer assassinatos para manter suas aparências.