back to top
Buscar
Mais
    InícioTV e streamingHBO Max

    ID estreia nova série true crime sobre abuso de poder e segredos sombrios

    Por Ricardo Marques
    Publicidade

    O canal ID (Investigação Discovery) estreia nesta segunda-feira, 15 de setembro, às 22h10, a nova série de true crime “Lobo em Pele de Cordeiro: Abuso de Poder”. A produção mergulha em casos chocantes onde figuras respeitadas na sociedade abusam de sua posição e escondem segredos que resultam em crimes terríveis.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu WhatsApp.

    A série, que terá episódios lançados semanalmente no canal, também já está disponível completa para maratonar na HBO Max. Com seis episódios, a produção explora a fundo como o poder pode corromper e levar pessoas a fazerem coisas inimagináveis para proteger sua imagem e evitar a exposição.

    “Lobo em Pele de Cordeiro” traz relatos impactantes e histórias reais que mostram a face sombria de indivíduos que não hesitam em manipular, enganar e até cometer assassinatos para manter suas aparências.

    O canal ID (Investigação Discovery) estreia nesta segunda-feira, 15 de setembro, às 22h10, a nova série de true crime “Lobo em Pele de Cordeiro: Abuso de Poder”. A produção mergulha em casos chocantes onde figuras respeitadas na sociedade abusam de sua posição e escondem segredos que resultam em crimes terríveis.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu WhatsApp.

    A série, que terá episódios lançados semanalmente no canal, também já está disponível completa para maratonar na HBO Max. Com seis episódios, a produção explora a fundo como o poder pode corromper e levar pessoas a fazerem coisas inimagináveis para proteger sua imagem e evitar a exposição.

    Publicidade

    “Lobo em Pele de Cordeiro” traz relatos impactantes e histórias reais que mostram a face sombria de indivíduos que não hesitam em manipular, enganar e até cometer assassinatos para manter suas aparências.

    Publicidade

    Recentes

    Publicidade

    Leia também

    - Publicidade -
    Publicidade
    0 Comentários
    Inline Feedbacks
    Ver todos os comentários
    - Publicidade -