Hugh Jackman e Kate Hudson são os convidados de Graham Norton

O carismático apresentador Graham Norton está de volta com um episódio inédito de seu famoso talk show, trazendo um time de convidados estelares de Hollywood. O The Graham Norton Show será exibido nesta sexta-feira, dia 28 de novembro, a partir das 21h no canal Film&Arts.

Graham Norton, conhecido por seu estilo único de comédia stand-up e por conduzir entrevistas descontraídas e reveladoras, recebe no seu icônico sofá algumas das maiores personalidades do cinema:

Hugh Jackman e Kate Hudson: As estrelas de Hollywood estarão juntas para promover seu novo drama biográfico, Song Sung Blue , no qual interpretam um tributo a Neil Diamond.

Ben Stiller: O ator e comediante de Zoolander falará sobre seu novo projeto documental, Stiller & Meara: Nothing Is Lost , que narra a trajetória de seus pais, que formaram uma famosa dupla de comédia.

Da’Vine Joy Randolph: A vencedora do Oscar por Os Rejeitados (The Holdovers) discutirá seu novo trabalho na comédia romântica com tema de vida após a morte, Eternity.

Para completar a noite de entretenimento, o programa contará com a apresentação musical do cantor e compositor sombr, que performará seu single “12 to 12”.