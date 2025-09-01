back to top
    ‘Ho ho ho’ antecipado: canal com 24h de filmes natalinos chega ao Reino Unido

    Por Redação
    Uma novidade festiva chega para o público do Reino Unido: a partir do dia 4 de setembro, entra no ar o GREAT! Christmas, o primeiro canal britânico dedicado a transmitir filmes de Natal 24 horas por dia, todos os dias, até a véspera de Natal.

    Durante esse período, os telespectadores poderão mergulhar em uma programação recheada com 172 títulos natalinos, incluindo o lançamento na TV aberta do filme “Christmas in the Caribbean” (2022), estrelado por Liz Hurley, Caroline Quentin e Edoardo Costa. Outros destaques incluem “Christmas at Graceland: Home for the Holidays”, com Priscilla Presley, além de “Christmas at Plumhill Manor” — produção exclusiva do canal — e sucessos como “Miracle in the Highlands”, “Christmas Under the Stars”, “Once Upon a Christmas Miracle”, “Our Christmas Love Song”, “My Sweet Holiday” e “The Christmas Club”.

    O canal GREAT! Christmas poderá ser assistido em Freeview 52, Sky 319, Virgin 424 e online pelo Great! Player, integrando a rede Great! TV.

    A iniciativa, liderada pela Narrative Entertainment, foi pensada para atender à demanda crescente dos britânicos que querem antecipar o clima festivo do Natal. Segundo Steve Hornsey, vice-presidente de Filmes e Entretenimento da Narrative, milhões de pessoas no Reino Unido aguardam ansiosamente pela chance de entrar de cabeça na magia natalina — e o sonho agora se realiza com uma programação intensa e exclusiva: “Todos amam o Natal e quanto mais cedo ele começa, melhor. GREAT! Christmas é o lugar perfeito para quem sonha em viver esse mundo aconchegante, repleto de romance, alegria familiar e o espírito natalino.”

