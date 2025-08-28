back to top
Buscar
Mais
    InícioTV e streaming

    History revela planos secretos de Hitler em nova série

    Por Ricardo Marques
    Publicidade

    Uma nova série documental no History Channel, intitulada “Missões Secretas de Hitler” (Hitler’s Secret Missions), promete um olhar inédito sobre as operações mais ousadas e implacáveis do líder nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A produção, que estreia nesta terça-feira, 2 de setembro, às 22h05, mergulha em seis missões planejadas por Hitler para manipular a guerra, a diplomacia e até a religião.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu WhatsApp.

    A série explora desde infiltrações de soldados nazistas disfarçados até uma trama para influenciar o Duque de Windsor. O foco está nas estratégias e na execução dessas operações secretas, mostrando como algumas foram bem-sucedidas, enquanto outras fracassaram. Cada episódio recria essas ações militares, revelando como elas se encaixaram na busca de Hitler para dominar a Europa e ditar o rumo da guerra.

    Para garantir a precisão histórica, o documentário conta com a participação de historiadores renomados, como Guy Edward Barham Walters e Annabel Venning. A pesquisa é baseada em documentos recentemente descobertos em arquivos estatais na Alemanha, Reino Unido, Itália e até mesmo no Vaticano, oferecendo uma nova perspectiva sobre as tentativas mais audaciosas do regime nazista.

    Publicidade

    O episódio de estreia, “Operação Himmler”, detalha o plano nazista para justificar a invasão da Polônia. Liderada por Heinrich Himmler, a operação consistiu em encenar ataques em território alemão por falsos soldados poloneses, incluindo a notória agressão à estação de rádio de Gleiwitz. O objetivo era criar uma desculpa para o início da guerra, manipulando a opinião pública internacional.

    Uma nova série documental no History Channel, intitulada “Missões Secretas de Hitler” (Hitler’s Secret Missions), promete um olhar inédito sobre as operações mais ousadas e implacáveis do líder nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A produção, que estreia nesta terça-feira, 2 de setembro, às 22h05, mergulha em seis missões planejadas por Hitler para manipular a guerra, a diplomacia e até a religião.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu WhatsApp.

    A série explora desde infiltrações de soldados nazistas disfarçados até uma trama para influenciar o Duque de Windsor. O foco está nas estratégias e na execução dessas operações secretas, mostrando como algumas foram bem-sucedidas, enquanto outras fracassaram. Cada episódio recria essas ações militares, revelando como elas se encaixaram na busca de Hitler para dominar a Europa e ditar o rumo da guerra.

    Publicidade

    Para garantir a precisão histórica, o documentário conta com a participação de historiadores renomados, como Guy Edward Barham Walters e Annabel Venning. A pesquisa é baseada em documentos recentemente descobertos em arquivos estatais na Alemanha, Reino Unido, Itália e até mesmo no Vaticano, oferecendo uma nova perspectiva sobre as tentativas mais audaciosas do regime nazista.

    O episódio de estreia, “Operação Himmler”, detalha o plano nazista para justificar a invasão da Polônia. Liderada por Heinrich Himmler, a operação consistiu em encenar ataques em território alemão por falsos soldados poloneses, incluindo a notória agressão à estação de rádio de Gleiwitz. O objetivo era criar uma desculpa para o início da guerra, manipulando a opinião pública internacional.

    Publicidade

    Recentes

    Publicidade

    Leia também

    - Publicidade -
    Publicidade
    0 Comentários
    Inline Feedbacks
    Ver todos os comentários
    - Publicidade -