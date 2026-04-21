History estreia Esquadrão UFO, nova série documental brasileira

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O fascínio pelos OVNIs (ou UFOs) ganha um reforço de peso na TV paga. No próximo sábado, 25 de abril, às 19h45, o canal History estreia a série original Esquadrão UFO. Em uma era onde registros de celulares multiplicaram as aparições no céu, o objetivo da produção é claro: usar rigor técnico e científico para identificar o que são balões, satélites ou fenômenos astronômicos — e o que permanece sem explicação.

O esquadrão é liderado pelo ufólogo Rafael Amorim, o “chefe bala”, e conta com um time de notáveis, incluindo o perito criminal Toni Kurowski, o analista de ciência Carlos Jung e ufólogos renomados como Marco Petit e Thiago Ticchetti.

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Da Investigação de Campo ao Laboratório

A série, uma coprodução com a Clip Produtora, terá 10 episódios em sua primeira temporada. A equipe percorreu cidades de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina em busca de respostas. O processo envolve desde entrevistas com testemunhas oculares até a análise laboratorial de fotos e vídeos, cruzando dados para descartar fraudes ou confusões meteorológicas.

A aposta do History em Esquadrão UFO reflete o momento atual da ufologia mundial, onde órgãos oficiais e militares têm sido mais abertos sobre fenômenos não identificados. Ao trazer especialistas brasileiros e casos locais — como os recentes avistamentos feitos por pilotos comerciais no sul do país —, o canal reforça sua grade com conteúdo nacional de alta qualidade, unindo o entretenimento do mistério com o peso do método científico.