History estreia 2ª temporada de “Maravilhas Sagradas com Dennis Quaid”

Publicidade

O canal History estreia nesta sexta-feira, 26 de setembro, às 21h20, a segunda temporada da série documental “Maravilhas Sagradas com Dennis Quaid”. Apresentada pelo premiado ator de Hollywood, a produção investiga os mistérios, o passado e o jogo de poder por trás das relíquias religiosas mais famosas do mundo.

A série mergulha nas histórias extraordinárias de artefatos inspiradores, explorando desde sua criação e os poderes a eles atribuídos até as aventuras para encontrá-los. Por meio de recriações e entrevistas com especialistas, a nova temporada destacará itens reverenciados por diversas culturas que foram cobiçados por imperadores, papas, tiranos e caçadores de tesouros ao longo da história.

O episódio de estreia, intitulado “Céu e Inferno”, aborda um dos maiores mistérios da humanidade: o que acontece depois da morte? O programa explora as diferentes visões sobre a vida após a morte, analisando conceitos como céu, inferno, reencarnação e ressurreição, buscando pistas em religiões, mitos e experiências humanas.

Publicidade

Ao longo dos novos episódios, a temporada ainda investigará criaturas lendárias, estruturas de proteção, rituais funerários e a busca por locais sagrados.