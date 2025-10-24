HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia deste sábado (25/10)?

Publicidade

Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este último sábado de outubro, dia 25, a partir das 22h. Confira abaixo as estreias:

Para fechar o mês do Halloween com chave de ouro, o Telecine Premium exibe, no dia 25 de outubro, a aguardada sequência “Jogos Mortais X”. O filme traz de volta John Kramer, o infame Jigsaw. Em busca de uma cura no México, ele descobre que foi enganado por uma farsa e decide se vingar. A partir daí, o público pode esperar as armadilhas sádicas e engenhosas que marcaram a franquia.

Já a HBO traz A Hora do Mal. Todas as crianças da mesma sala de aula, exceto uma, desaparecem misteriosamente na mesma noite e exatamente no mesmo horário. A comunidade fica se perguntando quem ou o que está por trás do desaparecimento.