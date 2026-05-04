Pluto TV redesenha interface no Roku com foco em recomendações

O Além da Tela está no Threads! Participe das nossas conversas e acompanhe as novidades. Seguir

Publicidade

A lógica de quem abre o Pluto TV no Roku está mudando. Em vez de uma grade de canais ao vivo — a marca registrada da plataforma desde 2014 —, o usuário encontra agora um feed de recomendações personalizadas, com carrosséis por gênero, destaques editoriais e sugestões que misturam conteúdo sob demanda com transmissões ao vivo. A mudança ainda está em fase de testes, mas já provoca reação da base de usuários.

A inspiração é clara: a nova tela inicial lembra o layout da Netflix e de outros serviços por assinatura. A Pluto TV aposta que esse modelo impulsiona descoberta de conteúdo e aumenta o tempo de sessão — dois indicadores críticos para plataformas financiadas por publicidade, onde mais tempo assistido significa mais anúncios entregues.

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

O que muda na prática

O impacto mais sentido é na navegação para o guia ao vivo. Antes acessível direto na abertura do app, a grade de canais agora exige um passo extra: pressionar o botão “info” do controle remoto Roku para revelar o menu dedicado. Para quem usava o serviço como substituto da TV a cabo — zapando entre canais de notícias, esportes e filmes —, a mudança quebra um fluxo consolidado.

Por enquanto, o redesign está limitado ao Roku, sem prazo confirmado para expansão a outras plataformas como smart TVs, iOS ou Android. A Pluto TV não alterou nada no modelo de negócio: o serviço permanece gratuito, com acesso a centenas de canais ao vivo e milhares de títulos sob demanda, financiado por anúncios.

Publicidade

Contexto competitivo

O movimento faz sentido quando se olha para o setor. Concorrentes diretos como Tubi, Freevee e The Roku Channel já adotam motores de recomendação robustos, e a pressão para reter usuários no ambiente FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) só cresce. A Pluto TV pertence à Paramount Global desde 2019, quando a Viacom a adquiriu por US$ 340 milhões — e a empresa tem interesse em extrair mais valor da plataforma num mercado cada vez mais disputado.

A questão é o equilíbrio. Usuários casuais, que buscam filmes e séries, tendem a se beneficiar das sugestões. Já o público fiel à grade ao vivo — que liga o Pluto TV para acompanhar notícias em tempo real ou um canal temático fixo — pode sentir que o serviço ficou menos intuitivo. A Pluto TV deve ajustar o rollout com base nos dados de performance coletados durante o teste.

E você, prefere um app de streaming que te recomenda o que assistir ou um que te deixa escolher canal como na TV antiga?