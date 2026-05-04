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TCL Channel traz novos canais de notícias, futebol e filmes

Mais opções sem pagar nada: Confira os novos canais que acabam de estrear no TCL Channel.

Por Além da Tela
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A TCL continua investindo em seu ecossistema de conteúdo gratuito (FAST) para os usuários brasileiros. O TCL Channel acaba de receber uma atualização em sua grade, adicionando opções que vão desde o jornalismo em tempo real até o futebol internacional e gêneros clássicos do cinema.

Confira as novidades do catálogo:

  • SBT News: A credibilidade do jornalismo do SBT em um canal 24 horas, com as principais notícias do Brasil e do mundo em tempo real.

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  • GFN Football: O destino certo para os apaixonados pelo “esporte bretão”, trazendo coberturas, análises e o melhor do futebol global.

  • Wedo TV Pele Selvagem: Um canal dedicado a documentários e produções que exploram a vida selvagem e a natureza em seus estados mais puros e desafiadores.

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  • Western Bound: Para os fãs do gênero, este canal traz uma curadoria especial de filmes de faroeste, com grandes clássicos e histórias de cowboys e foras da lei.

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