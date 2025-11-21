HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia deste sábado (22/11)?

Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este sábado, dia 22 de novembro, a partir das 22h. Confira abaixo e comente qual a melhor estreia da semana.

Debaixo do Pier é o destaque do Telecine Premium. Dois caranguejos embarcam em uma jornada épica para voltar para casa depois que uma tempestade os leva para longe. Sua coragem logo une também suas famílias.

Já os assinantes da HBO conferem Invocação do Mal 4 – O Último Ritual. Inspirado na angustiante história real da assombração da família Smurl, Invocação do Mal 4: O Último Ritual marca a aparição final de Patrick Wilson e Vera Farmiga como Ed e Lorraine Warren. O caso mais aterrorizante dos Warren se dá quando um lar tranquilo na Pensilvânia se torna marco zero de um cerco sobrenatural implacável. Uma assombração baseada em terror real… e nem todos sairão ilesos.