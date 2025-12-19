HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia deste sábado (20/12)

- Publicidade -

Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este sábado, dia 20 de dezembro, a partir das 22h. Confira abaixo as estreias desta “pré-feriado”:

No Telecine Premium, o público confere no dia 20 de dezembro, o longa O Silêncio da Vingança (Silent Night). Pai atormentado faz da vingança sua missão depois que seu filho é pego no fogo cruzado de uma gangue e morre na véspera de Natal.

Uma Batalha após a Outra é a novidade na HBO. Em Uma Batalha Após a Outra, Leonardo DiCaprio interpreta Bob Ferguson, um ex-revolucionário que sai da aposentadoria para enfrentar a missão mais importante de toda a sua vida: resgatar a sua filha. Tendo vivido a juventude como integrante de um grupo de guerrilha, agora a sua fracassada vida o atinge em cheio com frustrações e tristezas quando o mais cruel de sua longa lista de inimigos retorna após passar 16 anos desaparecido e resolve sequestrar a garota. Diante de tamanha urgência, ele reúne seus antigos companheiros e embarca em um implacável desafio em que precisará correr contra o tempo para salvar quem ele mais ama.