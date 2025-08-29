HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia desta semana (30/8)?

Publicidade

Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este sábado, dia 30 de agosto, a partir das 22h. Confira abaixo e comente qual a melhor novidade do final de semana!

Na HBO, os assinantes conferem O Demônio dos Mares no dia 30 de agosto. As idílicas férias de uma família se transformam em um pesadelo quando ela encontra um gigantesco tubarão que faz de tudo para proteger seu território. Presa e sob ataque constante, a família precisa encontrar uma maneira de voltar viva para a costa.

Para fechar o mês com leveza e muito humor, o canal Telecine Premium traz “Bridget Jones: Louca Pelo Garoto”. Acompanhamos a vida de Bridget (Renée Zellweger) como mãe solteira e viúva, quatro anos após a morte de seu marido Mark (Colin Firth). Em meio ao luto e ao desejo de seguir em frente, Bridget se aventura novamente no mundo dos encontros online, encorajada por amigos e até mesmo por seu antigo amor, Daniel Cleaver (Hugh Grant). Conciliando trabalho, vida amorosa e as obrigações maternas de seus dois filhos, Billy e Mabel, ela também enfrenta o universo das “mães perfeitas” da escola e vive situações constrangedoras, mas potencialmente atraentes, com o professor de ciências das crianças, Mr. Wallaker (Chiwetel Ejiofor).