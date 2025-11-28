HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia desta semana (29/11)?

Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este sábado, dia 29 de novembro, a partir das 22h. Confira abaixo os destaques:
Uma Vida – A História de Nicholas Winton fecha o mês na HBO. O corretor da bolsa de valores londrino Nicky Winton ajuda a resgatar centenas de crianças, a maioria judias, das garras do nazismo na Tchecoslováquia. A missão se transforma em uma corrida contra o tempo, com os alemães fechando as fronteiras.
Já no Telecine Premium os assinantes conferem Os enforcados. Um casal feliz procura por uma saída do negócio criminoso da família. No entanto, os seus esforços os empurram cada vez mais para o buraco do qual esperavam escapar.