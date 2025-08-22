HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia desta semana (23/7)?

Publicidade

Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este sábado, dia 23 de agosto, a partir das 22h.

A novidade da HBO é o filme Fale Comigo. Um grupo de amigos descobre uma mão embalsamada que lhes permite conjurar espíritos. Viciados na emoção, eles se divertem filmando suas interações com o mundo espiritual. Até que Mia, uma jovem que perdeu a mãe, vai longe demais e abre uma porta permanente para o mundo espiritual. Sem saída, ela começa a ser assombrada por aparições malignas.

No Telecine Premium, a adrenalina atinge o pico com “Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1”. No sétimo capítulo da aclamada franquia, Ethan Hunt (Tom Cruise) e a equipe do IMF — Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), Benji Dunn (Simon Pegg) e Luther Stickell (Ving Rhames) — embarcam em uma missão crítica: rastrear uma nova e aterrorizante arma que pode ameaçar toda a humanidade se cair nas mãos erradas. Com o destino do mundo em jogo, a equipe parte em uma corrida mortal ao redor do planeta. Ethan ainda enfrenta um novo inimigo misterioso e perigoso, sendo forçado a aceitar que, para completar o desafio, nada pode importar mais do que a missão — nem mesmo sua própria vida.