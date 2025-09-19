HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia desta semana (20/9)?

Publicidade

Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes produções para este sábado, dia 20 de setembro, a partir das 22h. Confira abaixo e comente qual a melhor estreia da semana.

Superman é o destaque da HBO. Um herói movido pela crença e pela esperança na bondade da humanidade. Em Superman, acompanhamos a jornada do super-herói em tentar conciliar suas duas personas: sua herança extraterrestre como kryptoniano e sua vida humana, criado como Clark Kent (David Corenswet) na cidade de Smallville no Kansas. Dirigido por James Gunn, o novo filme irá reunir personagens, heróis e vilões clássicos da história de Superman, como Lex Luthor (Nicholas Hoult), Lois Lane (Rachel Brosnahan), Lanterna Verde (Nathan Fillion), Mulher-Gavião (Isabela Merced), entre outros. O chamado de Superman será colocado à prova através de uma série de novas aventuras épicas e diante de uma sociedade que enxerga seus valores de justiça e verdade como antiquados.

A ação continua no Telecine Premium com Missão Suicida. A história é sobre um ex-chefe da CIA que descobre que a morte de sua esposa não foi um acidente. Para encontrar a verdade, ele precisa voltar ao perigoso mundo da espionagem e se unir a um adversário, em uma conspiração que questiona tudo o que ele pensava saber.