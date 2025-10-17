back to top
HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia desta semana (18/10)?

Por Ricardo Marques
Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes estreias para este sábado, dia 18 de outubro, a partir das 22h. Confira abaixo e comente qual a melhor opção para este final de semana.

Na HBO, o público confere Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Cinco amigos causam um acidente de carro fatal e encobrem seu envolvimento mantendo segredo em vez de enfrentar as consequências. Um ano depois, eles se veem perseguidos por um assassino misterioso que sabe o que eles fizeram no verão passado.

 

No Telecine Premium, os assinantes conferem a produção original “Quem É Morto Sempre Aparece”. Aloísio é um milionário que vive recluso em sua cobertura cercado de obras de arte. Até que um dia é encontrado morto pelo porteiro do prédio.

