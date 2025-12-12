HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia desta semana (13/12)?

- Publicidade -

Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este sábado, dia 13 de dezembro, a partir das 22h. Confira abaixo as principais estreias:

A Sogra Perfeita 2 é a novidade do Telecine Premium. Após conhecer o poder da liberdade, Neide acaba negando o inesperado pedido de casamento do seu namorado, Oliveira, por medo de perder sua independência. No entanto, o surgimento de sua sogra portuguesa com malas prontas para o casório instiga a curiosidade de toda a vizinhança e cada um deles começa a se preparar para a suposta cerimônia. Agora, Neide precisa resolver a situação sozinha enquanto dá continuidade a sua renomada carreira de cabeleireira.

Na HBO os assinantes conferem Apostas & Segredos. Muriel e o marido Lee estão prestes a começarem uma nova vida, mas são surpreendidos pela chegada do irmão de Lee. Muriel passa a viver uma vida secreta, apostando em cavalos de corrida e descobrindo um amor que ela nunca imaginou ser possível.