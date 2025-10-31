HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia desta semana (1/11)?

Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este sábado, dia 1º de novembro, a partir das 22h. Confira abaixo as estreias e comente qual a sua favorita:

As novidades começam na HBO com Amores Materialistas. Lucy é uma casamenteira de Nova York que se vê dividida entre Harry, um empresário romântico e misterioso e John, um ex-namorado que ainda está tentando equilibrar sua vida, mas desperta uma antiga paixão na mulher.

Já o Telecine Premium estreia a produção original Roubo do Cão no dia 1º de novembro. A trama acompanha Luciana, uma menina de nove anos que enfrenta dificuldades para fazer amizades desde que se mudou com os pais para o Rio de Janeiro. Filha única e tímida, sua vida muda ao encontrar uma chihuahua abandonada nas ruas.