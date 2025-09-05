HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia da semana (6/9)?

Na HBO, o público confere Karate Kid: Lendas. Li Fong, um prodígio do kung fu, se muda para Nova York com a mãe. Ele tenta ficar longe de brigas enquanto se adapta ao novo país, mas sua paixão pelo combate o leva a se inscrever em um torneio de artes marciais. Para treinar para o desafio, ele conta com a ajuda dos mestres Han e Daniel LaRusso, unindo dois estilos em um para o confronto definitivo.
O mês começa no Telecine Premium com a animação Tartarugas Ninja: Caos Mutante. O filme mostra um novo olhar sobre as Tartarugas, que tentam se encaixar no mundo humano e ganhar o reconhecimento dos nova-iorquinos. No entanto, o plano dá errado quando um exército de mutantes ameaça a cidade, forçando os irmãos a provar seu valor como heróis.
Publicidade
Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium preparam duas grandes produções para este sábado, dia 6 de setembro, às 22h. Confira abaixo as novidades que vão agitar o pré-feriado:
Na HBO, o público confere Karate Kid: Lendas. Li Fong, um prodígio do kung fu, se muda para Nova York com a mãe. Ele tenta ficar longe de brigas enquanto se adapta ao novo país, mas sua paixão pelo combate o leva a se inscrever em um torneio de artes marciais. Para treinar para o desafio, ele conta com a ajuda dos mestres Han e Daniel LaRusso, unindo dois estilos em um para o confronto definitivo.
Publicidade
O mês começa no Telecine Premium com a animação Tartarugas Ninja: Caos Mutante. O filme mostra um novo olhar sobre as Tartarugas, que tentam se encaixar no mundo humano e ganhar o reconhecimento dos nova-iorquinos. No entanto, o plano dá errado quando um exército de mutantes ameaça a cidade, forçando os irmãos a provar seu valor como heróis.