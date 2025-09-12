back to top
    HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia da semana (13/9)?

    Por Ricardo Marques
    Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium preparam duas grandes novidades para este sábado, dia 13 de setembro, a partir das 22h. Confira abaixo:

    Na HBO será a vez de conferir Hypnotic – Ameaça Invisível. Determinado a encontrar sua filha desaparecida, um detetive se vê caindo em uma toca de coelho enquanto investiga uma série de crimes que distorcem a realidade. Auxiliado por um médium talentoso, ele persegue um espectro letal.

    No Telecine Premium, o clima muda para o suspense com Código Alarum. A trama acompanha o casal de espiões Joe e Lara, que estão isolados em um resort de inverno e são atacados por antigos colegas que os acusam de traição. O filme promete muita tensão e reviravoltas para os fãs do gênero.

