HBO vs Telecine: O que assistir neste final de semana (14/2)?

Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes produções para este sábado, dia 14 de fevereiro, a partir das 22h. Confira abaixo as novidades e comente qual a melhor estreia da semana:

No Telecine Premium o destaque é o aguardado “O Quarto do Pânico”. Trata-se da adaptação brasileira do clássico Panic Room, de David Fincher. Sob a direção de Gabriela Amaral Almeida — um dos maiores nomes do cinema de horror e suspense no Brasil (O Animal Cordial) —, a trama acompanha mãe e filha em uma luta desesperada pela sobrevivência contra invasores. O diferencial desta versão é o olhar autoral de Gabriela, que deve trazer novos contornos de tensão para o cenário nacional.

Na HBO o assinatura confere Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017). Após lutar ao lado dos Vingadores, chegou a hora do jovem Peter Parker voltar para casa em Nova York ao lado de sua tia May. Sob o olhar atento do mentor Tony Stark, Peter começa a abraçar sua nova identidade como Homem-Aranha e combate diariamente pequenos crimes nas redondezas. Ele acredita que encontrou a missão de sua vida quando o terrível vilão Abutre surge ameaçando a cidade. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imaginava.