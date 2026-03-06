HBO ou Telecine: Qual a melhor estreia deste sábado (7/3)?

- Publicidade -

Para este sábado, 7 de março, o duelo entre as principais telas do cinema premium na TV por assinatura traz duas propostas completamente opostas: de um lado, o suspense existencial brasileiro; do outro, um thriller corporativo hollywoodiano de alta voltagem.

O Além da Tela analisou as estreias da HBO e do Telecine Premium, que acontecem às 22h, para ajudar você a decidir onde estacionar o controle remoto.

Qual a melhor estreia deste sábado?

Telecine Premium: Enterre Seus Mortos

Para quem busca uma experiência visceral e reflexiva, o Telecine aposta no cinema nacional de gênero. “Enterre Seus Mortos” nos apresenta Edgar, um homem que recolhe animais mortos em uma pequena cidade ao lado de Tomás, um ex-padre. Enquanto Edgar planeja fugir dali com sua chefe, Nete, o mundo ao redor começa a dar sinais de um colapso iminente.

Vibe : Suspense psicológico, clima apocalíptico e crítica social.

: Suspense psicológico, clima apocalíptico e crítica social. Por que assistir: É uma das produções brasileiras mais comentadas do último ano por sua atmosfera densa e atuações de peso.

HBO: Relay – Contrato Perigoso

Se a sua preferência é por adrenalina e jogos de poder, a HBO traz “Relay: Contrato Perigoso“. A trama acompanha um intermediário especializado em negociar subornos para evitar que escândalos destruam grandes empresas. O jogo vira quando ele recebe o pedido de ajuda de uma cliente que precisa de proteção real para não ser assassinada, forçando-o a quebrar suas próprias regras.

Vibe : Thriller de ação, espionagem industrial e ritmo acelerado.

: Thriller de ação, espionagem industrial e ritmo acelerado. Por que assistir: Perfeito para quem gosta de tramas inteligentes onde ninguém é exatamente o que parece ser.