HBO ou Telecine: O que assistir neste final de semana (31/1)?

Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes produções para este final de semana. Confira abaixo os destaques deste sábado, dia 31 de janeiro, a partir das 22h:

Invocação do Mal 4: O Último Ritual será reprisado na HBO. Os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren tentam banir um demônio da casa de uma família. Neste sábado, o canal exibe uma maratona especial com todos filmes da franquia.

O Telecine Premium exibe Freaky Tales. Entre lantejoulas salpicadas de sangue, batalhas de rap até à morte e uma guerra aberta entre punks adolescentes e neo-nazis ao som de Black Flag — todos os caminhos vão a dar a Oakland, Califórnia. Nesta antologia de terror ambientada nos anos 80, a ação desenrola-se como uma mixtape em que cada canção nos propõe uma travessia pelas mais diversas e vibrantes subculturas da década em que tudo parecia possível.

