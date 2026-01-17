HBO Max traz ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’ e mais novidades

Na próxima segunda, dia 19, acontece a aguardada estreia de O Cavaleiro dos Sete Reinos, um dos títulos mais esperados da HBO Max para 2026. A série, que acontece um século antes dos acontecimentos de “Game of Thrones”, conta a história de Sor Duncan, o Alto, e do jovem Egg um século antes dos eventos de Westeros já conhecidos do público. E vem mais por aí (confira abaixo)!

Um século antes dos acontecimentos de “GoT”, dois heróis infelizes vagavam por Westeros…um jovem cavaleiro ingênuo, mas corajoso, Sir Duncan, o Alto (Claffey), e seu pequeno escudeiro, Egg (Ansell). Numa época em que a linhagem Targaryen ainda detém o Trono de Ferro e a memória do último dragão ainda não desapareceu das memórias dos vivos, grandes destinos, inimigos poderosos e feitos perigosos aguardam estes amigos improváveis e incomparáveis.

O elenco inclui Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Daniel Ings, Bertie Carvel, Danny Webb, Sam Spruell, Shaun Thomas, Finn Bennett, Edward Ashley, Tanzyn Crawford, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Tom Vaughan-Lawlor e Daniel Monks.

Outros destaques da semana na HBO Max: