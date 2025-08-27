Buscar
    HBO Max reajusta preços e fica mais caro no país

    Por Ricardo Marques
    A HBO Max anunciou um aumento nos preços de suas assinaturas no Brasil, afetando todos os planos. A mudança entra em vigor imediatamente para novos assinantes, enquanto os antigos terão o reajuste aplicado a partir de 26 de setembro de 2025.

    O plano Standard foi o único que teve o valor mensal alterado, passando de R$ 39,90 para R$ 44,90 mensais, um aumento de 12,5%. Os planos Básico com Anúncios e Platinum não tiveram seus valores mensais alterados, mantendo-se em R$ 29,90 e R$ 55,90, respectivamente.

    No entanto, as assinaturas com cobrança anual tiveram reajustes significativos:

    • Plano Básico com Anúncios: de R$ 226,80 para R$ 274,80 por ano, um aumento de 21,2%. O valor mensal na assinatura anual passa a ser R$ 22,90.
    • Plano Standard: de R$ 358,80 para R$ 418,80 por ano, um aumento de 16,7%. O valor mensal na assinatura anual passa a ser R$ 34,90.
    • Plano Platinum: de R$ 478,80 para R$ 538,80 por ano, um aumento de 12,5%. O valor mensal na assinatura anual passa a ser R$ 44,90.

    Esses novos valores já estão valendo para quem assinar a partir desta terça-feira. Se você já é assinante, o aumento só será cobrado na próxima renovação, a partir do dia 26 de setembro.

