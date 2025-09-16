HBO Max lança novas funcionalidades para a Champions League

Publicidade

A HBO Max anunciou uma novidade para os fãs de futebol que acompanham a UEFA Champions League. A plataforma de streaming vai inovar nas transmissões da temporada 2025/2026 com o lançamento de duas novas funcionalidades: o Mosaico e os Melhores Momentos.

As ferramentas estarão disponíveis para todos os assinantes a partir do dia 16 de setembro, data que marca o início da fase de liga da competição.

Mosaico: assista a até 4 jogos ao mesmo tempo

A grande aposta da HBO Max é o Mosaico, um recurso que permite aos usuários assistirem a até quatro partidas simultaneamente na mesma tela. A funcionalidade, inédita para a fase inicial da Champions League na plataforma, promete garantir que os fãs não percam nenhum lance, mesmo quando os jogos acontecem ao mesmo tempo.

O Mosaico também permite que o usuário escolha qual narração deseja ouvir. A troca do áudio predominante pode ser feita a qualquer momento, seja pelo controle remoto da TV ou pelo menu “Áudio e Legendas” em dispositivos móveis.

Melhores Momentos em tempo real

Outra novidade é a ferramenta de Melhores Momentos, que será integrada às transmissões ao vivo de todos os jogos do torneio. Enquanto a partida rola, o assinante poderá rever lances importantes, como gols, faltas e expulsões, em tempo real. Após assistir ao replay, basta retornar à transmissão ao vivo com um simples toque.

A HBO Max transmite todos os jogos da UEFA Champions League ao vivo, sem custo adicional para os assinantes de qualquer plano.