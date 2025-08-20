HBO Max estreia nova temporada de “Pacificador”

Publicidade

A segunda temporada de “Pacificador” estreia na HBO Max no dia 21 de agosto, trazendo de volta o anti-herói interpretado por John Cena. A chegada da nova temporada reforça o catálogo da plataforma como principal destino para os conteúdos da DC.

A série, que se tornou um sucesso de público e crítica, acompanha Christopher Smith (Pacificador) após os eventos do filme “O Esquadrão Suicida”. Na primeira temporada, ele se junta a uma nova equipe do governo para enfrentar ameaças perigosas, enquanto lida com seu próprio passado, um senso de justiça questionável e um humor ácido inconfundível.

Com a criação de James Gunn, a série mistura ação, drama e comédia de uma forma única, explorando temas como identidade, justiça e redenção. Além de John Cena, o elenco conta com Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee e Robert Patrick.

Com a estreia da nova temporada, a HBO Max se firma como o lar definitivo para os heróis e vilões da DC, reunindo em um só lugar produções que vão desde filmes a animações, séries live-action e até crossovers.