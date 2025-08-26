HBO Max estreia a nova série Aeroporto – Área Restrita: Estados Unidos

Publicidade

A rotina nas áreas mais restritas dos aeroportos estadunidenses agora poderá ser vista pelo público. A nova série documental Aeroporto – Área Restrita: Estados Unidos estreia no dia 27 de agosto, com exibição na HBO Max e no Discovery. Os episódios serão semanais, sempre às quartas-feiras, a partir das 22h15.

A produção, que conta com 12 episódios de 60 minutos, oferece acesso exclusivo às operações realizadas pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. A série explora o trabalho de investigação de contrabando, questões de segurança nacional e os protocolos detalhados que regem o complexo mundo da aviação comercial.

Aeroporto – Área Restrita: Estados Unidos promete levar os espectadores a uma jornada tensa e fascinante, revelando o que acontece nos bastidores de um dos setores mais importantes do mundo.