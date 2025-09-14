HBO Max e TNT Sports exibem a Liga dos Campeões

Publicidade

A fase de grupos da UEFA Champions League 2025/26 está prestes a começar, e o Brasil se confirma, mais uma vez, como o grande protagonista da competição. A partir desta terça-feira, 16 de setembro, a TNT Sports dará início à cobertura completa do torneio, com a HBO Max exibindo todos os 204 jogos e os canais TNT e Space transmitindo partidas selecionadas.

Com o encerramento da janela de transferências, os 36 clubes que disputarão a “nova” Champions estão com seus elencos fechados. Ao todo, 55 brasileiros podem ser inscritos na competição. Destes, 25 farão sua estreia na fase de grupos.

Estrelas e estreantes: o Brasil na Champions

A safra de novatos traz nomes de peso. No Chelsea, três jovens promessas chamam a atenção: Estevão, João Pedro, e Andrey Santos. A dupla de ataque, inclusive, custou mais de 110 milhões de euros ao clube inglês. Outros estreantes notáveis incluem o lateral Rodinei, multicampeão pelo Flamengo, agora defendendo o Olympiacos, e Endrick, que se junta ao quarteto brasileiro do Real Madrid, ao lado de Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão.

A presença brasileira na Champions League é uma tradição histórica, com ao menos um jogador do país em todos os clubes campeões desde 2006. Na temporada passada, por exemplo, o Paris Saint-Germain, campeão inédito, contou com os zagueiros Marquinhos e Lucas Beraldo. Para a edição 2025/26, mais de 80% dos times contam com atletas do Brasil em seus elencos.

Cobertura completa e multiplataforma

Pela 11ª temporada consecutiva, a TNT Sports será a casa da Champions League. Além da transmissão dos jogos, a marca esportiva promete uma cobertura multiplataforma intensa, com conteúdo exclusivo em seus perfis no Instagram, TikTok, X, Facebook e YouTube. Com um alcance de mais de 117 milhões de pessoas por mês, a plataforma se consolida como uma referência na cobertura do futebol europeu no Brasil.