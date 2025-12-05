Graham Norton recebe Glenn Close e Alexander Skarsgård nesta sexta

O canal Film&arts preparou um programa inédito para esta sexta-feira, 5 de dezembro, a partir das 21h (horário de Brasília). O extravagante comediante irlandês Graham Norton comanda mais um episódio de seu aclamado talk show, conhecido por misturar entrevistas descontraídas, stand-up e o melhor da cultura pop e das celebridades.
O nono episódio da 33ª temporada de The Graham Norton Show trará um sofá recheado de estrelas de Hollywood e talentos britânicos. Entre os convidados da noite está a atriz oito vezes indicada ao Oscar, Glenn Close, que falará sobre sua participação no elenco estrelado de Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Ao lado dela, estará o astro sueco vencedor do Emmy, Alexander Skarsgård, que divulgará seu novo filme, a história de amor britânica Pillion, na qual interpreta um motociclista.
O time de convidados se completa com a aclamada atriz e tesouro nacional Miriam Margolyes, que estará falando sobre seu novo livro, The Little Book of Miriam, e Nicola Coughlan, estrela de Derry Girls e Bridgerton, que comentará sua atuação no palco do National Theatre em The Playboy of the Western World.
Para a performance musical, a cantora Jessie J subirá ao palco para apresentar H.A.P.P.Y, single de seu próximo álbum, Don’t Tease Me with a Good Time.