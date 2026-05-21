Globo exibe show que conquistou a Europa: João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho

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Um projeto que nasceu nos palcos, cruzou o Atlântico e voltou com um Grammy Latino na bagagem agora ganha sua versão televisiva. Neste domingo (24), logo após o Esporte Espetacular, a TV Globo exibe o Especial Dominguinho, reunindo João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho em uma apresentação que celebra o primeiro ano de um dos fenômenos mais improváveis — e bem-sucedidos — da música brasileira recente.

Da estrada europeia ao palco paulista

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O especial foi gravado em abril de 2026, em São Paulo, durante o show comemorativo de um ano do projeto Dominguinho. Mas a Globo não se limitou ao registro do espetáculo: a produção costura a apresentação com imagens inéditas da turnê europeia do trio, que percorreu 14 cidades em 10 países ao longo de 22 dias. As câmeras captaram não apenas as performances, mas os bastidores e a convivência entre os três artistas — uma dinâmica de amizade que, segundo a emissora, ajuda a explicar a química que o público sente no palco.

O reconhecimento internacional já havia chegado antes da TV: o álbum do projeto levou o prêmio de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa no Grammy Latino 2025, consolidando o Dominguinho como vitrine do forró e de ritmos nordestinos para o mundo.

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Repertório com surpresas

O setlist passeia por sucessos como Beija-Flor, Lembrei de Nós e Flor de Flamboyant, além de releituras que marcaram a turnê. O destaque fica por conta de uma versão em forró de Pontes Indestrutíveis, composição de Chorão (Charlie Brown Jr.), que também integra a trilha sonora da novela Três Graças. A escolha reforça o DNA do projeto: pegar referências de universos musicais distintos e traduzi-las para a linguagem do trio.

O Especial Dominguinho vai ao ar neste domingo, 24 de maio, na TV Globo, logo após o Esporte Espetacular.

E você, acha que o forró finalmente está ocupando o espaço que merece na TV aberta — ou ainda falta muito?