E.T.: Sterblitch e Tatá Werneck estreiam programa no Multishow

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Eduardo Sterblitch e Tatá Werneck voltaram a dividir a tela — e quem esperava algum tipo de roteiro convencional pode desistir agora. A dupla comanda E.T., novo programa de humor do Multishow que estreou na última terça-feira (19) e aposta no nonsense como filosofia de vida. São 10 episódios produzidos pelos Estúdios Globo em que os dois interpretam mais de 200 personagens, sem compromisso nenhum com a lógica.

Improviso como método

O formato mistura esquetes, paródias e improviso com uma intensidade que os próprios apresentadores reconhecem como insana. “Foi um desafio fazer de 8 a 20 personagens por dia. Nossa dignidade nesse programa é nenhuma. São dois amigos brincando“, resume Tatá. Sterblitch complementa: o programa nasce do caos do encontro criativo entre os dois, sem filtro e sem freio.

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A direção ficou a cargo de Joana Clark e Rafael Queiroga, que entenderam rápido a regra do jogo: não existem regras. “O nonsense proposto pela Tatá e pelo Edu é muito orgânico, muito vivo e fresco. A direção precisava acompanhar essa natureza, sem colocar uma forma rígida por cima“, explica Clark. Queiroga vai direto ao ponto: “O desafio foi estabelecer que a ordem é o caos.”

Convidados de peso no meio da bagunça

A lista de participações especiais reforça a aposta do canal no programa. Passam pelo palco nomes como Angélica, Fafá de Belém, Fátima Bernardes, Pedro Bial, Paola Carosella, Nicole Bahls e Roberta Miranda, além de atores como Rodrigo Lombardi, Fernanda Lima, Lúcio Mauro Filho e Rafa Vitti — todos integrados às situações absurdas criadas pela dupla.

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Onde e quando assistir

E.T. vai ao ar às terças e quintas, às 22h30, no Multishow e também está disponível no Globoplay para assinantes do plano premium. O episódio de estreia foi liberado para não assinantes no streaming, uma estratégia que já virou padrão para atrair novos públicos.

E você, já assistiu ao primeiro episódio? Sterblitch e Tatá juntos funcionam melhor no improviso ou em roteiro fechado?