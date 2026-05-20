Pluto TV lança canal gratuito do UFC com programação 24 horas

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Fãs de MMA no Brasil ganharam um novo destino para alimentar a obsessão entre um card e outro. A Pluto TV anunciou o lançamento de um canal dedicado exclusivamente ao universo UFC, com programação 24 horas por dia e acesso totalmente gratuito. A proposta é clara: manter o público conectado ao esporte mesmo fora dos eventos ao vivo — que seguem como exclusividade do Paramount+.

O canal oferece um cardápio variado de conteúdo sob demanda, que vai de reprises de lutas históricas do UFC a produções de organizações clássicas como PRIDE e WEC. Entram na grade também coletivas de imprensa ao vivo, cerimônias oficiais de pesagem e playlists especiais montadas de acordo com os cards semanais.

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Documentários e reality shows no pacote

A programação inclui séries já conhecidas da base de fãs:

Long Story Short — lutadores brasileiros compartilham histórias pessoais e profissionais

— lutadores brasileiros compartilham histórias pessoais e profissionais UFC Chronicles — perfis de atletas, treinadores e personalidades do esporte

— perfis de atletas, treinadores e personalidades do esporte Year of the Fighter — momentos decisivos na carreira de grandes nomes do UFC

— momentos decisivos na carreira de grandes nomes do UFC UFC The Walk — bastidores da preparação dos atletas até a entrada no octógono

Reality shows como The Ultimate Fighter e Dana White’s Contender Series também fazem parte da grade, adicionando conteúdo com apelo para além do público hardcore.

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Estratégia de funil: Pluto TV como porta de entrada

O lançamento não é acidental. Desde janeiro de 2026, todos os eventos ao vivo do UFC são transmitidos exclusivamente pelo Paramount+, após o encerramento do UFC Fight Pass no Brasil. O acordo entre Paramount e UFC tem duração de sete anos e inclui a transmissão de 13 eventos numerados e 30 edições do UFC Fight Night por ano.

Nesse contexto, a Pluto TV funciona como a vitrine gratuita de um ecossistema maior. Ambas as plataformas pertencem ao grupo Paramount, e a lógica é conhecida no mercado de streaming: oferecer conteúdo gratuito de qualidade na ponta AVOD (financiada por anúncios) para converter espectadores em assinantes da ponta premium. O fã que maratona documentários e lutas clássicas na Pluto TV é o mesmo que, na hora do card principal, vai assinar o Paramount+ para assistir ao vivo.

A América Latina é um dos mercados de crescimento mais rápido para o UFC, com mais de 75 milhões de fãs e mais de 48 milhões de seguidores nas redes sociais em espanhol e português. Com números assim, faz sentido ocupar todos os espaços disponíveis — inclusive os gratuitos.

O que muda na prática

Para o espectador casual, o canal da Pluto TV representa acesso sem barreiras a um volume considerável de conteúdo UFC. Para o fã dedicado, é mais uma fonte de consumo entre eventos ao vivo. O ponto importante: lutas ao vivo seguem exclusivas do Paramount+. O canal gratuito não substitui a assinatura — complementa.

E você, acha que a estratégia de canal gratuito na Pluto TV vai funcionar para atrair novos fãs de UFC, ou o público já está saturado de tantas plataformas?