BandSports estreia reality com Minotauro e Thiago Simpatia

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Reformar a academia de uma comunidade periférica é um prêmio incomum para um reality show — e é exatamente essa a proposta de Pra Vencer Tem que Lutar, que estreia nesta segunda-feira (25), às 22h30, no BandSports. Apresentado por Rodrigo Minotauro e Thiago Simpatia, o programa quinzenal acompanha confrontos entre lutadores que representam projetos sociais ligados às artes marciais em comunidades brasileiras.

O formato mistura esporte, entretenimento e transformação social. Em cada episódio, atletas carregam a bandeira de suas comunidades em disputas que vão além do tatame: ao final, a academia do vencedor recebe reforma e melhorias de infraestrutura. Não se trata apenas de troféu na estante — é tatame novo no chão, equipamento no canto e estrutura para continuar formando jovens.

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Minotauro leva o Instituto para a TV

O programa nasce da experiência de Minotauro no trabalho social desenvolvido ao lado do irmão gêmeo, Rogério Minotouro, por meio do Instituto Irmãos Nogueira — entidade que já atendeu mais de 10 mil alunos em sete unidades espalhadas por três estados. As ações do Instituto começaram em 2010 de forma voluntária e, desde 2013, operam com apoio da Lei de Incentivo ao Esporte, oferecendo aulas gratuitas de boxe, muay thai e jiu-jitsu em regiões de alta vulnerabilidade social.

“A gente viu de perto como o esporte transforma vidas, cria disciplina, abre oportunidades e muda a realidade de muitos jovens das comunidades”, afirma Minotauro. Levar essa vivência para a televisão é um desdobramento natural de um projeto que já existia fora das câmeras — o reality funciona como vitrine e, ao mesmo tempo, como braço operacional de impacto direto.

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Simpatia: da periferia de SP para a apresentação

Thiago Simpatia chega ao programa com bagagem de quem conhece o universo retratado. Nascido e criado no Jardim Piracuama, zona sul de São Paulo, o comunicador começou na TV Globo como figurante, passou por diversas funções técnicas e chegou a repórter — atuou no É de Casa, no Criança Esperança e no documentário de Juliette Freire. Após a saída da emissora em 2024, foi contratado pela Band, onde apresenta o Sabadão da Gente e comanda a série Cozinha das Quebradas, no canal Nossa/UOL.

“Antes de qualquer vitória, existe uma decisão: lutar. E essa luta acontece todos os dias nas periferias do Brasil”, diz Simpatia. A dupla de apresentadores equilibra credibilidade esportiva e conexão com o público das comunidades — um ângulo que a maioria dos realities de competição ignora.

Primeira temporada: SP e RJ no ringue

Os confrontos iniciais reunirão representantes de comunidades dos dois maiores centros urbanos do país:

São Paulo: Capão Redondo, Heliópolis, Freguesia do Ó, Casa Verde Alta e São Bernardo do Campo

Rio de Janeiro: Rocinha e Vidigal

A escolha não é aleatória. São bairros com projetos sociais consolidados, onde as artes marciais já funcionam como ferramenta de disciplina e inclusão — e onde a estrutura física das academias raramente acompanha o tamanho do trabalho realizado.

Pra Vencer Tem que Lutar vai ao ar quinzenalmente, às segundas, às 22h30, no BandSports.