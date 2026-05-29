Dona da SKY compra canal esportivo e vira dona da Copa do Mundo na Argentina

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A duas semanas do apito inicial da Copa do Mundo 2026, o mapa das transmissões esportivas na América do Sul foi redesenhado com uma única transação. O holding Waiken ILW, controlado pelo Grupo Werthein — o mesmo que opera a SKY Brasil e a DirecTV na América Latina —, pagou US$ 25 milhões ao Grupo Clarín para ficar com os 50% restantes do TyC Sports, assumindo assim o controle total do canal esportivo mais assistido da Argentina.

A operação, comunicada à Comissão Nacional de Valores (CNV) da Argentina, encerra uma sociedade que durava anos: o TyC Sports era dividido entre a Torneos y Competencias — já controlada pelos Werthein — e o Grupo Clarín. Agora, TyC Sports e DSports passam a integrar o mesmo ecossistema empresarial, colocando dois dos principais canais esportivos pagos do país sob o mesmo guarda-chuva.

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O que está em jogo: a Copa do Mundo

O timing da compra não é coincidência. A DirecTV, pertencente ao grupo Werthein, detém os direitos de transmissão de todos os 104 jogos do Mundial para a Argentina — e com o TyC Sports agora no portfólio, a estratégia é distribuir parte desses jogos pelo canal aberto ao público argentino.

Segundo as informações divulgadas, o TyC Sports deve transmitir ao vivo cerca de 52 partidas, com o restante disponível em diferido. O cenário coloca os Werthein em posição dominante frente aos concorrentes: a Telefe transmitirá 30 jogos da Copa, enquanto a TV Pública argentina ficará com apenas cerca de 10 partidas, com foco na seleção nacional.

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Além disso, a aquisição veio acompanhada de um acordo paralelo relevante: o DSports — canal esportivo da DirecTV para toda a região — será incorporado à grade da plataforma de streaming Flow, vinculada ao próprio Grupo Clarín e à Telecom. Uma troca que beneficia os dois lados: o Clarín entrega o TyC Sports, mas garante conteúdo esportivo premium para sua plataforma de streaming.

O império que cresce

A Waiken ILW foi criada formalmente em novembro de 2025 para reorganizar os negócios de tecnologia e mídia dos Werthein na América Latina. O portfólio atual já reúne mais de 20 marcas próprias: DirecTV Latin America, SKY Brasil, a plataforma DGO, SKY+, DSports, além de empresas produtoras de conteúdo como Torneos, 1190 Sports e WIN. Com o O que você acha: a concentração de direitos esportivos nas mãos de um único grupo é boa para o torcedor — ou o caminho para preços mais altos e menos opções?, o grupo passa a controlar praticamente toda a cadeia do esporte na TV paga regional — da produção à distribuição.

O plano de expansão mira alcançar mais de 400 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe, com investimento projetado de US$ 450 milhões até 2031. A compra do TyC Sports, nesse contexto, é menos uma aquisição isolada e mais um bloco numa construção maior — e o Mundial 2026 é a vitrine perfeita para estrear essa nova configuração de poder.

O que você acha: a concentração de direitos esportivos nas mãos de um único grupo é boa para o torcedor — ou o caminho para preços mais altos e menos opções?