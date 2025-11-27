Fubo acusa NBCUniversal de “negociação de má-fé”

A disputa entre a plataforma de streaming esportivo Fubo e a gigante de mídia NBCUniversal (NBCU) atingiu um novo nível de hostilidade pública. Com os canais da NBCU fora do ar na Fubo desde 21 de novembro, a Fubo dedicou uma página em seu site para condenar a NBCUniversal por “negociar de má-fé” e usar táticas discriminatórias.

A Acusação Pública da Fubo

Em uma página chamada “Centro de Transparência”, a Fubo alega que a NBCU está: “transferindo conteúdo para seus próprios serviços de streaming enquanto força a Fubo a carregar canais que você não deseja a preços caros. Eles estão bloqueando sua capacidade de escolher alternativas mais baratas.”

O argumento da Fubo se baseia em quatro pontos principais, ecoando um comunicado de imprensa divulgado anteriormente:

Canais Antes da Cisão: A NBCU estaria forçando a Fubo a pagar por certos canais antes que eles sejam transferidos para uma nova empresa, a Versant, no início do próximo ano. Pacotes Forçados: A Fubo luta para manter seu pacote Fubo Sports acessível e focado em esportes, mas a NBCU insiste em forçar o serviço a incluir canais que não são esportivos. A Fubo não quer pagar por conteúdo que seus assinantes, que buscam predominantemente esportes, não assistirão. Bloqueio do Peacock: A Fubo afirma que a NBCU está bloqueando o serviço de oferecer o Peacock (serviço de streaming da NBCU) para compra direta através da Fubo, uma opção que teria sido oferecida a concorrentes como o YouTube TV. Preços Inflacionados: A Fubo sustenta que a NBCU está usando seu poderoso conteúdo esportivo para “forçar a Fubo a pagar custos acima dos praticados no mercado”.

O Contra-Ataque da NBCU

O apagão dos canais começou em 21 de novembro. A Fubo afirma que a NBCU ofereceu termos de preços e pacotes que “ultrapassam de forma absurda aqueles oferecidos a outros distribuidores do nosso porte”.

Em resposta, a NBCUniversal alegou ter oferecido os mesmos termos já acordados por outros distribuidores. A Fubo, no entanto, insiste que isso não é verdade e que está sendo tratada de forma desigual em comparação com serviços de seu tamanho.

Crédito para Assinantes e Canais Afetados

Se o apagão persistir, a Fubo prometeu aplicar um crédito de US$ 15 aos seus assinantes a partir de 1º de dezembro de 2025.

Entre os diversos canais da NBCUniversal afetados pelo corte estão grandes nomes como NBC Local Affiliates, Telemundo, Bravo, CNBC, E! Entertainment Television, Golf Channel, USA Network, Oxygen True Crime e diversos canais regionais de esportes (RSNs).

O impasse demonstra a crescente tensão entre as plataformas de streaming menores e os grandes conglomerados de mídia, que buscam impulsionar seus próprios serviços DTC, como o Peacock.