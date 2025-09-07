Fox News dispara na audiência e supera canais abertos nos EUA

Publicidade

A Fox News consolidou sua liderança absoluta na televisão norte-americana ao registrar, em agosto de 2025, uma audiência de 2,3 milhões de telespectadores no horário nobre (das 20h às 23h ET), superando até as tradicionais emissoras abertas ABC (2,38 milhões), NBC (2,21 milhões) e CBS (2,03 milhões). O canal foi o mais assistido do país pelo segundo mês consecutivo e manteve a dominância vista desde junho, alcançando uma média de 2,43 milhões de espectadores entre segunda e domingo, do fim de junho até o Labor Day.

Ao longo do dia, a Fox News atraiu 1,4 milhão de telespectadores, com 160 mil na faixa etária de 25 a 54 anos, garantindo 63% da audiência do noticiário por assinatura e 65% do share em horário nobre, deixando para trás concorrentes como CNN e MSNBC.

Os concorrentes enfrentaram uma queda estrondosa: a CNN registrou apenas 333 mil espectadores totais e 53 mil no grupo 25-54 anos — seu segundo pior mês histórico, nessa métrica — enquanto a MSNBC atingiu 502 mil no total e 46 mil na mesma faixa, uma queda não vista desde 1997. Comparado a agosto de 2024, a CNN perdeu 46% em público total e 57% no grupo demográfico principal, enquanto a MSNBC caiu 51% e 62%, respectivamente.

Em agosto, a Fox News liderou também entre públicos asiático, hispânico e de classes mais altas. Destaque para “The Five”, que na faixa das 17h superou até mesmo os famosos reality shows, com 3,48 milhões de espectadores e 345 mil no segmento 25-54.

“Jesse Watters Primetime”, às 20h, acumulou 3,06 milhões e 302 mil, ultrapassando concorrentes na TV aberta. “Gutfeld!” se destacou no late-night, com 2,85 milhões e 327 mil respectivamente, à frente dos veteranos “The Late Show with Stephen Colbert”, “The Tonight Show with Jimmy Fallon” e “Jimmy Kimmel Live!”.