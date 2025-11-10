Fim de uma era: Justiça do Rio decreta a falência do grupo Oi

O grupo Oi, que já foi considerado uma “supertele” e um dos “campeões nacionais”, teve sua segunda recuperação judicial convolada em falência nesta segunda-feira, 10 de novembro de 2025. A decisão é da juíza Simone Gastesi Chevrand, da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) , e atinge as empresas Oi S.A., Portugal Telecom International Finance B.V. e Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A..

A magistrada acatou o pedido feito pela gestão judicial e reconheceu a situação de insolvência técnica e patrimonial da companhia, que possuía uma dívida de R$ 44,3 bilhões em seu segundo processo de recuperação.

“Não há mais surpresas quanto ao estado do Grupo em recuperação judicial. A Oi é tecnicamente falida”, sentenciou a juíza Simone Gastesi Chevrand.

Motivações da Falência: Descaminho e Esvaziamento Patrimonial A decisão judicial aponta que o Grupo Oi se enquadra nas hipóteses de falência previstas no Art. 73 da Lei 11.101/2005, devido a dois fatores principais: Descumprimento de Obrigações : Houve o descumprimento de obrigações assumidas no plano de recuperação judicial (concursais) , além de um débito extraconcursal com fornecedores que, em outubro de 2025, atingiu a marca de aproximadamente R$ 1,7 bilhão .

. Liquidação Substancial e Esvaziamento Patrimonial : A empresa foi considerada em “liquidação substancial” , com o juízo destacando que a companhia não apresenta mais atividade empresarial suficiente para justificar sua manutenção às expensas de credores impagos . A juíza Chevrand ressaltou que os resultados positivos da Oi nos últimos anos não vieram de sua atividade empresarial, mas sim de alienação de ativos e contração de empréstimos. A receita mensal de cerca de R$ 200 milhões é incompatível com o passivo e o patrimônio esvaziado, o que leva à conclusão de que não há mínima viabilidade financeira para o cumprimento das obrigações. Continuação Provisória de Atividades e Gestão Apesar da decretação da falência, a Justiça determinou a continuação provisória das atividades da empresa , com foco na unidade Oi Soluções e em contratos considerados essenciais. A medida, amparada no Art. 99, XI da Lei de Falências , visa evitar o colapso de serviços públicos críticos, garantindo a conectividade da população e de órgãos estratégicos. Os serviços mantidos incluem: Comunicações do CINDACTA (em processo de transição para a Claro) .

. Serviços de emergência (polícia, bombeiros) e provimento da conexão de cerca de 13 mil lotéricas da Caixa Econômica Federal .

. Fornecimento de dados e voz em cerca de 7 mil localidades no Brasil onde a Oi é a única operadora presente .

. Mais de 4,6 mil contratos com órgãos públicos (Federais, Estaduais e Municipais), incluindo Ministérios, Universidades, e Forças Armadas .

. Cerca de 10 mil contratos com empresas privadas de grande porte . Para assegurar a continuidade, a Justiça determinou o afastamento da incidência de qualquer cláusula de rescisão ipso facto (rescisão automática) nos contratos vigentes .