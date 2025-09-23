Fim de uma era: Catfish é cancelado pela MTV após 9 temporadas

Publicidade

O reality show Catfish, que se tornou um fenômeno cultural ao investigar relacionamentos online suspeitos, foi cancelado pela MTV após nove temporadas. A notícia, confirmada por fontes da Variety, marca o fim de uma era para o programa que popularizou o termo “catfish” para se referir a pessoas que usam identidades falsas na internet para enganar outras.

Apesar do cancelamento, a emissora permitiu que os produtores busquem outra casa para o programa e continuará exibindo episódios das temporadas anteriores.

Apresentado por Nev Schulman, o programa estreou em 2012 e ajudou a desvendar a verdade por trás de inúmeros romances digitais, muitas vezes com resultados surpreendentes e emocionantes. A série é uma adaptação do documentário de 2010 de mesmo nome, também estrelado por Schulman.

Ao longo de sua trajetória, Catfish contou com a parceria de Max Joseph nas primeiras sete temporadas. Após a saída de Joseph em 2018, diversos apresentadores convidados se revezaram, até que Kamie Crawford se tornou co-apresentadora fixa ao lado de Schulman.

O impacto do reality foi além das telas, com versões internacionais sendo produzidas em países como Brasil, México e Reino Unido. O termo “catfish” também se consolidou no vocabulário popular, sendo utilizado em outras produções, como no documentário recente “Unknown Number: The High School Catfish“, atualmente o número 1 na Netflix.

O status do programa estava incerto desde o fim da nona temporada, com a MTV passando por reestruturações em meio à fusão da Paramount. Enquanto o futuro de Catfish segue indefinido, Nev Schulman anunciou recentemente que obteve sua licença de corretor de imóveis e agora também ajuda pessoas a comprar e vender casas em Nova York.