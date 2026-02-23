Fenômeno ‘Avenida Brasil’ volta à Globo para salvar as tardes

- Publicidade -

A TV Globo confirmou nesta segunda-feira (23) que o próximo título a ocupar a faixa do Vale a Pena Ver de Novo é nada menos que “Avenida Brasil“. O clássico de João Emanuel Carneiro, que parou o país em 2012, retorna à programação no dia 30 de março, logo após o encerramento de Rainha da Sucata.

A escolha não poderia ser mais estratégica. Catorze anos após sua exibição original, a saga de Nina (Débora Falabella) em busca de vingança contra a vilã Carminha (Adriana Esteves) continua sendo um dos maiores trunfos da emissora, acumulando recordes de exportação (mais de 140 países) e uma legião de fãs que transformaram a trama em uma fábrica de memes imortais.



A Trama que Marcou uma Geração

Para quem quer refrescar a memória, a novela narra a trajetória de Rita, que tem a vida destruída pela madrasta Carminha e o amante Max (Marcelo Novaes). Após ser abandonada em um lixão e adotada por uma família argentina, ela retorna anos depois como a chef de cozinha Nina. Seu objetivo? Se infiltrar na mansão do ex-jogador Tufão (Murilo Benício) para desmascarar a mulher que roubou sua infância.

O bairro fictício do Divino serve como pano de fundo para personagens que se tornaram ícones da classe média brasileira, como o malandro Leleco (Marcos Caruso), a fogosa Suéllen (Isis Valverde) e a sofrida Monalisa (Heloísa Perissé).

Sucesso Além-Mar e Adaptação Turca

A força de Avenida Brasil é tamanha que, recentemente, o formato ganhou sua primeira adaptação internacional na Turquia, sob o título Leyla – Sombras do Passado. Na TV Globo, a expectativa é que a reprise ajude a elevar os índices de audiência da tarde, surfando na onda da nostalgia e no carisma de um elenco que conta ainda com Cauã Reymond, Vera Holtz, José de Abreu e Eliane Giardini.

Com direção de núcleo de Ricardo Waddington e direção-geral de Amora Mautner e José Luiz Villamarim, a obra é considerada o “padrão ouro” das novelas modernas, equilibrando o ritmo de série com o melodrama clássico das 21h.